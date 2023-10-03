الكلام دا عام وجلابية مفصلة القدره يلبس





رسالة مفتوحة ..

الواحد كتاباته كلها إنتقاد للجيش والبرهان ولا بالغلط ما بجيب سيرة الجنجويد والظهير المدني بتاعهم وبعد دا منتظر الجيش يحرر البلد ويرجعه بيته ويقوليك الجيش ما شغال ..

ياحبيبي انت ملخبط انت جيشك ( المليشيا) انتصر خلاص امش استلم بيتك.

ماف حرب بدون دعم كامل ماف حرب بدعم نص نص .. ادعم 100% وبعد الحرب تعال حاسب قيادات الجيش.

الحرب دي بالذات مافيها نص نص لانه الموت مافيه نص موت والحرب دي موت ومآسي .. كل ما انتهت سرعة كل ما قل الضرر والمواقف الرمادية دي بتطول الحرب ما اكتر.

وكونك مؤيد للقوى المدنية وشايف في تضارب بين دا وبين دعمك الكامل للجيش، دي عقبة ذهنية عندك لانه الان الوقت ما وقت خيارات سياسية دا وقت خيارات عسكرية… خياراتك السياسية دي بعد الحرب تنتهي .. وللاسف القوي المسماة بقحت دي هي الان ظهير سياسي كامل للدعم السريع وانت عايش في تخبط ماعايز حكم العسكر وفي نفس الوقت عايز الجيش ينتصر، لكن لانك سلمت عقلك للجماعة ديل فما قادر تدين الدعم السريع الا علي استحياء ولازم تشتم معاه الجيش ولازم تتكلم عن الرصاصة الأولي مع ان الدعم السريع حاصر مروي من يوم 11 ابريل، وفوق ذلك ماقادر تقيف مع الجيش بالواضح وعمرك ما انتقدت القحاتة ديل معشار نقدك للجيش في حين انهم يوميا في حراك وظهور سياسي واضح ومفضوح بيدعم في الدعم السريع.

..ختاما،، اي زول حس الجلابية دي قدره ما يناقش ولا يبرر الاحسن يتجاوز ..

قدرك تلبس من سكات وتمش..

..ماف نقاش.

النور صباح