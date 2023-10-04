مصطفى ميرغني: متى ما جاء الفرج وحررت الخرطوم.. الناس لازم تعمل حسابها من (..)





متى ما جاء الفرج وحررت الخرطوم

الناس لازم تعمل حسابها

_ الشفع و النسوان ما يرجعو تستنى بيهم شويه

_عربيتك ما ترجع بيها الخرطوم تعال بالبص

_ ما تشيل معاك حاجة قيمة و غالية

و ان شاء الله الفرج ده يكون قرييييب

كم نفر قالوا لي في مناطق كان أهلها قد هجروها بنسبة كبيرة و عطلت المساجد فيها

الآن قالوا لي انو الأذانات صارت تسمع كثيرا على خلاف ما كان في الأيام السابقة

و الأذانات كتيرة

و في واحد قالي في مسجد بشغلو قرآن بالمايكات يوميا لساعات طويلة

و في منطقة كان مسجد واحد الشغال الآن كم مسجد فتح

#أبشروا

مصطفى ميرغني