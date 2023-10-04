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مصطفى ميرغني: متى ما جاء الفرج وحررت الخرطوم.. الناس لازم تعمل حسابها من (..)
متى ما جاء الفرج وحررت الخرطوم
الناس لازم تعمل حسابها
_ الشفع و النسوان ما يرجعو تستنى بيهم شويه
_عربيتك ما ترجع بيها الخرطوم تعال بالبص
_ ما تشيل معاك حاجة قيمة و غالية
و ان شاء الله الفرج ده يكون قرييييب
كم نفر قالوا لي في مناطق كان أهلها قد هجروها بنسبة كبيرة و عطلت المساجد فيها
الآن قالوا لي انو الأذانات صارت تسمع كثيرا على خلاف ما كان في الأيام السابقة
و الأذانات كتيرة
و في واحد قالي في مسجد بشغلو قرآن بالمايكات يوميا لساعات طويلة
و في منطقة كان مسجد واحد الشغال الآن كم مسجد فتح
#أبشروا
مصطفى ميرغني
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