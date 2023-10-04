🔴 حكاية أبي في عام 2005 عندما هلك جون قرنق.. هاجمه الجنوبيون في صالة الألعاب الرياضية المملوكة له.. تعرف ماذا حدث له؟





في عام 2005 لما هلك جون قرنق

وهاج الجنوبيون وعاثوا فسادا عظيما من قتل المواطنين وترويع الآمنين و نهب الممتلكات و حرق المتاجر

بتذكر الوالد ربنا يدي الصحة و العافية

كان في المحل حقو بتاع صالة الألعاب الرياضية شرق حديقة القرشي

لما اقترب الجنوبيون من الموقع لاذ بالفرار الجميع و قالوا للوالد : يا عمك أبقى مارق

فرفض الوالد عملا بمن “مات دون ماله فهو شهيد “و انو ده اجتهاد عمرو

و حكى انو تشهد و جاب كمية من الطوب و الحجار و بقى جاهز للهجوم

حتى هجم عليه أولئك الكلاb و كانوا قرابة ال 300 واحد تقريبا

فرموا عليه وابل من الحجارة

و هو يردها بحجارته مصحوبةً بالتكبير

حتى أصابوه في مكان ما وسقط منها على الأرض

سبحان الله بدل أن يدخلوا و يحرقوا المحل

لاذوا بالفرار قائلين مات مات

فكان أن أنجاه الله تعالى و سلم ماله

و أخزى عدوه

و الحمدلله

ده موقف بألف درس تربوي كان منو

حفظه الله و عافاه و أطال عمره في طاعته …

مصطفى ميرغني