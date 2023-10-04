ام وضاح: البرهان ..ناس حاجة عشة ديل لابودوا لابجيبوا أحسم هذه المعركة عسكرياً





السيد الفريق اول البرهان لا زال يمد حبل التواصل والوصل مع شخصيات ليست ذات تأثير ولا وجود وليس بيدها قرار السلام ولا تملك قرار الحرب بدليل لقاءه اليوم مع كتله تتزعمها حاجة عائشة عضو مجلس السيادة السابق التي أتخذت واحد من أكثر القرارات الغير مسؤولة بإطلاقها السجناء من سجونهم وبدليل أنك لا زلت تبقي شخص في مجلس السيادة كالهادي إدريس يتحدث عن الحياد والتفاوض في موقف داعم للمليشيا الخائنه..

ياسعادة الفريق أول البرهان مثل هذه اللقاءات الغير مجدية وهذا الصبر على أمثال الهادي فأنك تطيل أمد الحرب وهي حرب لم يعد المواطن يدفع تكلفتها فقط نزوحاً ولجوءاً المواطن ياسعادتك لايجد مايأكله ولايجد ما يتداوى به..

ناس حاجة عشة ديل لابودوا لابجيبوا أحسم هذه المعركة عسكرياً لأنه لاسبيل لحسمها إلا بالبندقية..

وأظن أن صوت أبنة الشهيد العميد جعفر جيب لي تار أبوي لازال يرن في أذنيك..

#ام_وضاح