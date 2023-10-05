مصطفى ميرغني: المرابطون على الثغور هم صمام الأمان





الزول المرق من الخرطوم و الآن قاعد في حقو أو مؤجر بحقو قول الحمدلله

في ناس مرقوا زيك و قاعدين مع ناس متضايقين ووضعهم صعب

حتى انتو قولوا الحمدلله

لأنو في ناس زيكم مرقوا و قاعدين في معسكرات الإيواء و المعسكرات دي سيئة لدرجة بعيدة خلاص

ناس المعسكرات برضو قولوا الحمدلله

في ناس قاعدين في الخرطوم بلا ماء و لا طعام و لا أمان

برضو ناس الخرطوم احمدوا الله

فإخوانكم في معسكرات الجيش و الارتكازات يعيشون أوضاع عصيبة من المأكل و المشرب و فوق ذلك في أي لحظة قد يفارق الواحد منهم الحياة

المرابطون على الثغور هم صمام الأمان و هم من يعانون من أجل كل الناس و من أجل أن يكون لنا بلد يأوينا …

مصطفى ميرغني