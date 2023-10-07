رأي ومقالات

أحد أعضاء وفد الحرية والتغيير مازح رفاقه هازئاً: (احتمال تكونوا نسيتوها في شريحة عبدالرحيم دقلو !!)

2023/10/07

• في مطارات عدد من العواصم الغربية وفي مداخل فنادقها تواجه قيادات شتات الحرية والتغيير سؤالاً ( محرجاً ) لاتجد له إجابة لأنها ببساطة لا تعرف المسؤول عنه !!

• أحد أعضاء الوفد مازح رفاقه هازئاً : ( احتمال تكونوا نسيتوها في شريحة عبدالرحيم دقلو !!) ..

• امتعض بعضهم من استهزاء رفيقهم ..
• بعد طول انتظار وافق موظف الاستقبال بالفندق علي السماح لهم بقضاء يومهم الأول بعد توقيع تعهد باحضار صورة أو أصل من البطاقة الصفراء !!

• عندما هاتفوا ياسر عرمان مستنجدين ، رد عليهم بنصف ابتسامة باردة: سأبحث عن تعريف البطاقة الصفراء ثم أعود ..

• دفع عرمان بسؤال البحث لأحد مرافقيه والذي أفاد بأنه يشتم رائحة مؤامرة كيزانية وراء السؤال لأن البطاقة الصفراء شتيمة مقذعة أوردها الروائي الروسي ذائع الصيت ( دوستوفيسكي) في روايته التاريخية ( الجريمة والعقاب) ..

• يبحثون الآن عن الكوز الذي أقنع موظفي الفنادق هناك بسؤال قيادات شتات الحرية والتغيير عن بطاقاتهم الصفراء !!

• ما أقسي أن تلتصق البطاقة الصفراء ببعض مرتزقة السياسة في بلادنا !!

عبد الماجد عبد الحميد

عبد الماجد عبد الحميد
عبدالماجد عبدالحميد

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