



السيد ياسر عرمان .

سيبنا من السواقة . أذا نسيت نذكرك لما كتبت التويتة حقت دي أمبارح كان وفقا لبيانات لجان المقاومة التي جمعينا نقدرها كان يوم أمس دامي على المدنيين من قبل الطرف الما بتجيب سيرتو المليشا الأرهابية:

– تم قتل عضوة في غرفة طواري الجريف غرب داخل منزلها و أغتصاب أخرى

– تم قتل طبيب عضو غرفة طواريء لجان مقاومة الطائف

– والكارثة الدامية وفقاً للجان مقاومة السامراب تم قصف مركز صحي الأحامدة وقتل أكتر من 20 مواطن من قبل المليشا

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– انت شايف أستنفار الجيش وشابكنا فلول .. وما شايف نهائي أستنفار الطرف الآخر من قبل مناطق محددة في دارفور وكردفان أو عابرة للحدود من غرب وجنوب السودان

– بالقدر الذي يهمك عدم قصف الجيش لمناطق أمدرمان القديمة كان كمان تدين قصف مركز صحي الأحامدة والجرافة الريف الشمالي لامدرمان من شمال الكدرو .. ونصب المدافع في بيوت المواطنيين

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السيد ياسر عرمان بكل استهبالكم وأنتقائيتكم الفظة تمنحون الكيزان قبلة الحياة و لو ضاعت المدنية سيكون السبب أنت والأحزاب التي تسمي نفسها محايدة وهي محايدة كيف ما معروف

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هادي ود البورت