المغفلين ما عارفين وما قادرين يستوعبوا خطورة الكروت البيمتلكها الجيش السوداني





مجموعة مكونة من الف و خمسمية مقاتل باسلحة عادية و بدائية و عتاد مصنع محليا استطاعوا إنو يعملو ده كلو في دولة الإحتلال في عشرين دقيقة بس .. إتخيلو معاي إنو المجموعة دي كانت بعدد ٨٠ الف مقاتل و مسلحة بنفس تسليح مليشيا آل دقلو و إنو كانوا اساسا متواجدين داخل دولة الإحتلال و جزء لا يتجزأ من الجيش الصهيوني .. هل كان ح تكون في حاجة اسمها إسر@@@ئيل ؟؟؟

الصدمة الأحدثتها عملية ( طوفان الأقصى ) ما كانت صدمة للاحتلال بس .. كانت صدمة لكل الدول العظمى و الدول العربية المساندة ( لإ**سر*ائي*ل) .. الصدمة كانت كبيرة و مؤلمة جدا” جدا” .. و عملية الطوفان دي كشفت لينا إنو إحنا فعلا” عندنا جيش عظيم جدا” .. اذا كان مجرد مجموعات عسكرية ما بتفوت الألفين مقاتل استطاعت إنو تخترق الحدود و تدخل لدولة الإحتلال و تقتل و تأسر قياداتها العسكرية و تسيطر على قواعد عسكرية و تخلق شلل تام في دولة يعتبر جيشها من اقوى جيوش العالم و جهازها الاستخباراتي مصنف من اقوى اجهزة المخابرات في العالم و محمية بتغطية إستخباراتية من دول عظمى .. الف او الفين مقاتل باسلحة عادية و محلية و بدائية استطاعوا إنو يحققوا اهداف غير مسبوقة فكيف كان ح يكون الحال اذا كانت القوة المهاجمة بعدد ٨٠ الف جندي مسلحين باحدث الاسلحة و متواجدين في جميع المناطق الحاميات العسكرية و مؤسسات الدولة الاخرى ؟؟

قبل كده قلت ليكم إنو إستقرار الجيش السوداني يعني إستقرار الإقليم و ( الشرق الأوسط ) و إنو اي تهديد للسودان و لجيشه معناها تهديد مباشر لدول الإقليم و للشرق الأوسط و فعلا بعدها اشتعلت افريقيا و لا زالت تشتعل و ( تشاد ) قررربت و الآن الشرق الأوسط يشتعل و النار الولعت هناك ما ح تنطفي بسهولة .. تاني مافي زول يقول لينا كانت وين الاستخبارات السودانية لامن المليشيا قررت التمرد .. تاني مافي زول يقول لينا الجيش السوداني ح يحسم المعركة متين ؟؟؟ قدامك يا كائن اقوى جيوش العالم تم قهره بعدد الفين مقاتل و خلال ٤٨ ساعة تم أسر و قتل اعداد كبيرة من قياداته و جنوده .. و لسسسسه .

العبد لله ما ( عراف ) و لا ( فكي) .. كل الحكاية انو اخوكم بيرصد و يجمع ادق التفاصيل و بشتغل على تحليلها عشان كده ( كل ما تقرأه هنا ستشاهده غدا” ) بدون اي شك .

المغفلين ما عارفين و ما قادرين يستوعبوا خطورة الكروت البيمتلكها الجيش السوداني ..

هسه ح يطلع ( كائن ) ساي و يقول لي ( طوفان الاقصى ) علاقته شنو بالسودان ؟ ده طبعا” كائن من الكائنات البتفتكر إنو الدول العربية البتتسابق على ( مواني ) بورتسودان هدفها التجارة و المنفعة المتبادلة .. ما ح يستوعب إنو الهدف الاساسي هو تأمين ( بل أبيب ) و اهداف اخرى خبيثة يطول شرحها .

ابشركم والله .. نصر و فتح من الله قريب جدا” .. إحنا حاليا” مشغولين و مهمومين بدعم المتعففين و سد الحوجات العاجلة و بنفكر في إعادة الإعمار .

نزار العقيلي