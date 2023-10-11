



#ثنائيات_الحرب

#ابتلاء_الموحدين_وبلاء_المجرمين

أخبرني في أي ثنائي أنت ؟

الحرب عقوبة للعصاة المفسدين، وتمحيص للمؤمنين

والمهم كيف أديت في الامتحان

فالجندي مبتلى بالثبات أوالفرار

والسياسي بالأصالة أو العمالة

والسلطان مبتلى بين الاقدام وترك الانتقام، الافراط أوالتفريط

التاجر بالاستغلال أو تحري الحلال

ربات البيوت يمتحن بالصبر أو الكفر

أهل الفقد مبتلين باحتساب من فات أو النوح والجذع على الأموات

سيكثر اليتامى من حولك ، أبواب للجنة يين يديك فهل ستفتحها أم تغلقها

صاحب المال؛ اما تبذل فتلقى خَلَفا، أو تبخل فتُحصِّل تلفا

امتحان الشجعان بالمروءة -نجدة الملهوف – ؛ أتكون من أهلها أم تهرب من فعلها

يا أهل الأحلام المفقودة والآمال الموؤدة ؛ أتصبرون وتشكرون فتُجزَوْن ،

أم تجزعون وتكفرون فتُنْسَوْن ؟

ابتلاء لأهل العصبية والقبيلة؛ أتفزع معها في باطلها تكثر سوادها، أم تتق الله وتحجم وتنكر فسادها.

حرب المقامات

اما أن تنصر الحق أو تمالئ الباطل

فلا حياد فيها؛

اما نصرة وارتفاق ، أو نفاق وشقاق

اختار لكم الله درب الرجوع اليه ب ( لعلهم يتضرعون )

واختار الشيطان ( في سكرتهم يعمهون )

فاتقوا الله فيها

فانه اوقات ستمضي

يكسب من كسب

ويخسر من خسر

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا

ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

اللهم انصر الحق وأهله ومن ناصرهم ، واخذل من خذلهم

وادحر الباطل وشيعته ومن آذرهم

محمد هاشم الحكيم