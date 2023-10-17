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الدعم السريع كقوة رسمية كانت تقوم بمهام عظيمة بعد فقدها حيكون في فراغ كبير
على قدر الغبن الفيني تجاه الدعامه ديل
لكن بجيني تحسر انو قوة زي دي تروح هدرا في سبيل أطماع شخصية
الناس ديل عندهم جلد و إقدام مبالغ فيه
ياخي القوة دي لو وديناهم المسجد الأقصى بحرروا في يومين بس
و على فكرة نفس التكتيك المستخدم في الهجوم الحصل على الأراضي المحتلة السبت الفائت
بشبه كثيرا تحركات الدعامه و كيفية هجومهم …
غير كده الدعم السريع كقوة رسمية كانت تقوم بمهام عظيمة بعد فقدها حيكون في فراغ كبير
مصطفى ميرغني
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