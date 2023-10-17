



على قدر الغبن الفيني تجاه الدعامه ديل

لكن بجيني تحسر انو قوة زي دي تروح هدرا في سبيل أطماع شخصية

الناس ديل عندهم جلد و إقدام مبالغ فيه

ياخي القوة دي لو وديناهم المسجد الأقصى بحرروا في يومين بس

و على فكرة نفس التكتيك المستخدم في الهجوم الحصل على الأراضي المحتلة السبت الفائت

بشبه كثيرا تحركات الدعامه و كيفية هجومهم …

غير كده الدعم السريع كقوة رسمية كانت تقوم بمهام عظيمة بعد فقدها حيكون في فراغ كبير

مصطفى ميرغني