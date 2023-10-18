



من عجيب ما ترى في بلاد المهجر أعداداً كبيرة من المتهربين من المسؤولية

خذ كمثال السعودية تلقى الواحد قاعذ ليهو في بيت عزابة عاطل باطل ما بفتش لأي شغل وعشان هو ماكل شارب ما مهتم أبدا بأولاده .. تلقى عنده أربعة أطفال وهو ما شغال بيهم أي شغلة.. مرة مرة يجدع ليهو قريشات لا تُسمن ولا تُغني من جوع

الواحد تقول ليهو ياخي فتش ليك شغل …الشغل متوفر يقول ليك: مافي حوجة لشغل ماكل شارب وهو متنصل من مسؤوليته

ياخي الواحد تجيب ليهو الشغل ويرفض عشان ينوم اليوم كله ويصحى بالمساء يمشي يشوف محل اجتماع العطالى في أي حديقة أو تجمع سودانيين ويقعدوا يلعبوا كوشتينة للصباح.. من بعد العشاء يقعدوا قعدة واحدة لحد أذان الصبح كله لعب كشتينة.. ولا تسأل عن الفحش والبذاءة والألفاظ..

تحس انو مشكلتهم مشكلة تربية.. الواحد من صغير ما اتربى على المسؤولية .. اتربى على الاتكالية على الناس .. تلقى هنا مرتو ترفع دعوى نفقة بدون فائدة بل ودعوى طلاق وبرضو بدون فائدة

ديل يتصرفوا معاهم كيف يا جماعة!؟

إيهاب إبراهيم الجعلي