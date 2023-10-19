



اليوم حصل لي حدث غريب حبيت أشاركو معاكم

الحمد لله كنت بسمّع من حفظي في سورة المائدة وانا في الشارع ،

انتهيت من الجزء وقفت في بداية لتجدن أشد الناس عداوة للذين ءامنوا …

عندها وقفت ودخلت مسجد مريت صدفة بيو

طلبت من المؤذن فأذنت أنا ومشيت صليت ركعتين وتوجهت لفترينة المصاحف

عاينت تحت لقيت مصحف قديم مقطع قلت أكيد مهجور من زمن مافي زول قرا فيه

قلت عشان شكوى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا اشيلو أقرا فيو

كالعادة مسكت رباط الصفحات ، فلقيت الرباط الخيط البحدد الصفحات في داخله وفتحت الصفحة فيه لقيتها اقسم بالله بالضبط حيث الآية الأنا كنت واقف فيها !

نفس المكان محدد بخيط الرباط

جا في بالي انه ما كل شي صدفة

هل المصحف كافأني أو كوفئت به عشان رفعت منه الهجر؟

قدموني صليت بيهم

وعملت درس في هجر القرآن

فكلموني ناس المسجد انه في العشاء والفجر اليوم تمت ختمتين بهذا المسجد الخليج بورتسودان

طوالي طلبت من ناس المسجد المصحف ده اشيلو معاي

لا تهجروا القرآن يا أحباب

محمد هاشم الحكيم