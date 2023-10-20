🔴 تنبيه ..‏الحديث عن انسحاب الجنجويد من الخرطوم غير صحيح.. الحقيقة انهزموا والان يهربون





🔴 تنبيه

‏الحديث عن انسحاب الجنجويد الان من الخرطوم حديث غير صحيح وفيه خبث لتغطية الهزائم التي لحقت بهم ودة شغل غرف الكترونية ارجو الانتباه

واي مناشدة تتم من اعيان مناطقهم الان هي تعني خوفهم علي انقراض ما تبقي من شبابهم فقط وليس رأفة باهل الخرطوم ولا امنها و لا حباً في استقرارها لانهم ظلو صامتين طيلة اشهر لم يستنكرون القتل و الاغتصاب ولا النهب والدمار

‏ومن يروج مقولة طالبوهم بالانسحاب هذه المقولة لدرء الهزيمة التي حلت بهم

‏نعم الان مهزومين و شاردين عديل

‏من شر القتال و المصائب التي احلت بهم و هول الدواس و المسيرات التي لاحقتهم في البيوت جوة وتحت الشجر وفي اي مكان اختبئو فيه

‏وهذا المجهود قامت به قوات الشعب المسلحة وقوات جهاز الامن و المخابرات الوطني و المستنفرين من كافة ابناء الشعب السوداني

‏ارجو ان لا نقع في فخ انسحبو مافي انسحاب في هزيمة و هرووووب بس

‏الحمدلله الان في مناطقهم مهزومين و ستلاحقهم الهزيمة

‏⁧‫#الدعم_السريع_مليشيا_ارهابيه‬⁩

أنصار القوات المسلحة السودانية