



للناس البنادوا بانسحاب الدعم السريع نقول :

فات الاوان .. والصلاة يوم القيامة ما بتنفع ..

الدعم السريع حا يطلع وكراعه فوق رقبته او حا ينقرض في الخرطوم .. وبعد ما يطلع منها ما يتساب وسيلاحق اينما ذهب ..

الكلام للقحاته المستهبلين ، والقبائل الاساسية التي منها الدعم السريع التي سكتت عن تجاوز ابنائها ستة اشهر وفتحت اسواق للنخاسة وللمسروقات في مناطقها وعاوزه تخارجهم الان ..

بلاش استهبال .. كلكم ستدفعون الثمن طال الزمن ام قصر

وليد محمد المبارك