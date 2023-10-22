المخطط الان هو حرب الصمغ العربي وفصل كردفان ودارفور من السودان





حرب الصمغ العربي !!

بعد فشل هدنات الصمغ العربي في ضمان انسياب وامداد العالم به .. الان المخطط هو حرب الصمغ العربي وفصل كردفان ودارفور من اجل تامين انسياب الصمغ العربي للعالم ..

ستنهار كثير من الصناعات لو توقف الصمغ العربي

افهموا يا بجم .. اهم منتج في العالم ما في السودان .. اهم من البترول هو هذا الصمغ العربي فهو يدخل في كل الغذاء والدواء ومشتقاتهما ..

افهموا يا بجم

انا لو محل الحكومة بحرق كل اشجار الصمغ العربي في السودان .. نحن ما مستفيدين منه وجايب لينا مشاكل

وليد محمد المبارك

