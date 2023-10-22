12 تطبيقا مجانيا.. إليك أفضل تطبيقات تعلم اللغات في وقت قياسي





يمكنك إتقان أي لغة في منزلك وباستخدام هاتفك فقط، من خلال تطبيقات تعلم اللغات المجانية التي تساعدك على التواصل والفهم بسهولة، وفي وقت وجيز تُمكنك من إجادة اللغة.

لم يعد تعلّم اللغات أمرا صعبا، خاصة مع توفر أدوات تكنولوجية جعلت التعرف على أي لغة والتواصل مع متحدثيها أكثر سهولة، فعلى الهاتف يمكنك تحميل أحد تطبيقات تعلم اللغات التي أوضحت تجارب كثيرين أنها كانت فعالة في إتقانهم للغات والقدرة على التحدث بها، خاصة وأنه يسهل تنزيلها واستخدامها بشكل مجاني.

نستعرض لكم أفضل التطبيقات التي يمكنها أن تساهم في تعلم أي لغة وإجادتها.

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ما هى أفضل تطبيقات تعلم اللغات الأجنبية؟

التعلم من خلال التطبيقات الموجودة على هاتفك، يساعدك على الالتزام بخطة التعلّم التي وضعتها لنفسك، فالخاتف بين يديك على الدوام، ويمكنك تصفح التطبيع وبدء تجربة التعلّم في أي وقت، ومن تطبيقات تعلم اللغات التي أوصى بها كثيرون، اخترنا لكم الآتي:

تطبيق Duolingo

من أشهر تطبيقات تعلم اللغات التي تعتمد على نهج التعلم المرح، والجمع بين أساليب التعلم التي تناسب الأشخاص رغم اختلافهم، وكان الهدف أن يتمكن كل شخص حول العالم من تعلم اللغة التي يريدها مجانا ودون تحمل تكاليف الدورات التدريبية الباهظة، وأثبت فاعليته بناءا على تجارب كثير من المستخدمين.

يمكنك تصفح الموقع الرسمي لتطبيق Duolingo والاستماع بتعلم اللغة التي تريدونها باستخدامه، وتنزيله من آبل ستور، وجوجل بلاي على هواتفكم.

تطبيق Memrise

من مميزات الاعتماد على تطبيق Memrise أنه يقدم اللغة للمتعلمين من الواقع الحقيقي، فالتطبيق يجعل المستخدمين قادرين على فهم سياق الحديث في الحياة اليومية العادية، وذلك من خلال قيام المستخدم بتحديد مستوى إتقانه للغة التي يريد تعلمها، ثم مشاهدة فيديو حسب اهتمامه، والتعرف على الكلمات الجديدة والصعبة، ثم الخضوع لاختبار حول الفيديو، وهكذا.

استطاع تطبيق Memrise أن يساعد ما يقرب من 65 مليون شخص حول العالم على تعلم لغة جديدة، ويمكن تنزيله من آبل ستور أو جوجل بلاي.

تطبيق Babbel

يقدم تطبيق Babbel تجربة تعلم متفردة، فهو يقوم بتوفير ملفات صوتية إما عبارة عن بودكاست أو ألعاب أو فيديوهات، تعمل على دمج لغتك الأصلية باللغة التي تريد تعلمها، ويبرزها في مواقف حياتية يومية، حتى تتمكن من فهم سياق الجمل واختبار استخدامها في الواقع الحقيقي.

لا يتطلب الأمر سوى 10 دقائق يوميا، تستمع فيهم إلى ملف صوتي وتتعلم من خلاله كلمات وجمل جديدة، ويعتبر Babbel من أوائل تطبيقات تعلم اللغات التي انتشرت على الإنترنت، ويمكن تحميلهخ من جوجل بلاي أو آبل ستور.

تطبيق Busuu

عند استخدام تطبيق Busuu يجعلك تحتار هدفك لتعلم لغة جديدة، إما للعمل أو بهدف التسلية أو تريد تدريب عقلك وتوسيع مداركك، ثم تحدد المدة التي تريد التعلم خلالها يوميا، بداية من 5 دقائق وحتى 25 دقيقة يوميا، ويحدد مستواك ومدى تقدمك، كما يمكنك من التواصل مع مجتمع من ملايين المتعلمين حول العالم.

يمكنك تنزيل تطبيق Busuu من جوجل بلاي أو آبل ستور، وخوض تجربة تعلم يمكنها أن تساهم في تحسين لغتك في وقت قياسي.

تطبيق Beelinguapp

يركز تطبيق Beelinguapp على تحسين اللغة وتعلّمها من خلال الاستماع والقراءة الجيدة لها، فيوفر كتب صوتية ومقاطع من محادثات تلقائية وواقعية باللغة التي تريد تعلمها، مع توفير فقرات مكتوبة وقراءتها جيدا، بهدف تنمية الحصيلة اللغوية والعمل على بناء الثقة لاستخدامها في الحياة الواقعية.

يمكن تنزيل تطبيق Beelinguapp من جوجل بلاي أو آبل ستور.

تطبيق Learn English Podcast

التطبيق يقدمه المجلس الثقافي البريطاني، ويقوم على تقديم ملفات صوتية وحلقات بودكاست تعمل على مهارات القراءة والاستماع تحسين فهم اللغة الإنجليزية في السياق العام، كما يمكنك من تحميل هذه الملفات للاستماع إليها حتى في أوقات عدم الاتصال بالإنترنت، ويعقب كل حلقة تمرين بسيط يختبر مدى فهمك لما قيل.

يتيح لك تطبيق Learn English Podcast التعلم في اوي وقت، خلال التمشية اليومية أو في أثناء قيادة السيارة للعمل، ويمكن تنزيله من جوجل بلاي أو آبل ستور.

تطبيق English Conversation Practice

بعد استخدام هذا التطبيق، يمكنك التحدث بالإنجليزية بطلاقة وثقة أكبر، فهو يقدم فرصة المحادثة اللغة الإنجليزية، مع الاستماع إلى مئات القصص القصيرة والمقالات، وفهم قواعد اللغة الإنجليزية، والحرص على تقديم أمثلة لاختبارات الأيلتس وغيرها.

يمكن تحميل تطبيق English Conversation Practice من جوجل بلاي، وآبل ستور.

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تطبيق English with Andy – Chat&Learn

تقوم فكرة التطبيق على المحادثة مع روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي واسمه آندي، تدردش يوميا مع آندي بالكتابة عن أحوال الطقس وما قمت به في يومك، كما يقدم لك دروسا يومية في قواعد اللغة الإنجليزية ويشرحها بالتفصيل، وتصحيح ما تُخطئ به، كما يهدف إلى تعليمك كلمات جديدة وتعريفات.

يمكنك تحميل تطبيق English with Andy – Chat&Learn من آبل ستور أو جوجل بلاي.

تطبيق تعلم اللغات بالتحدث مع الناطقين بها

أما أفضل تطبيقات تعلم اللغات والتي تنايب من يريدون تطوير مهاراتهم إلى مستويات أعلى، هي التطبيقات التي تعمل على التواصل مع المتحدثين الأصليين للغات، والتي يمكن من خلالها تقييم مستولك في اللغة وطرق تطويره والتعلم من الأخرين.

تطبيق Cambly

من خلال التواصل مع الناطقين باللغة الإنجليزية وإجراء محادثات الفيديو معهم، يمكنك أن تحسن مهاراتك اللغوية، كما يمكنك الالتحاق بأحد التدريبات المتخصصة في الكتابة أو التحدث أو الآيلتس، ويمك تحميل تطبيق Cambly من جوجل بلاي أو آبل ستور.

تطبيق Tandem

يعمل تطبيق Tandem على التواصل بين الراغبين في تعلم لغة جديدة من كل مكان حول العالم، على أن يقوم كل منهم بتعليم الآخر لغته، عبر الشات الذي يمكن من خلال تسجيل الصوت وإرسال الصور، أو من خلال محادثات الفيديو، مع إمكانية أن يصحح كل منهما للآخر، أو يترجم فقرة أو نص معين.

يمكن التدرب على تطبيق Tandem عبر تحميله من جوجل بلاي وآبل ستور.

تطبيق Bilingua

من مميزات تطبيق Bilingua التي تجعله من أفضل تطبيقات تعلم اللغات أنه يقوم بتوفيق الراغبين في تعلم اللغات المختلفة وفقا لاهتماماتهم وميولهم الشخصية وتفضيلاتهم في الأدب والثقافة، حتى يكون التواصل مع شخص من لغة أخرى ثريا ويعمل على فتح نقاشات باللغة التي تريد تعلمها.

ويتم التواصل عبر المحادثة والكتابة وإرسال الصور والفيديوهات وتسجيل الصوت، ويمكن تسجيل تطبيق Bilingua من جوجل بلاي أو آبل ستور.

تطبيقات تعلم اللغات تساعد على تمكينكم من اللغة أكثر، وإتقانها بوتيرة أسرع، لذلك اختاروا منها ما يناسبكم، واستمتعوا برحلة تعلم شيقة.

العين الاخبارية