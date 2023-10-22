الفش غبينته … خرب مدينته (الإمام الصادق المهدي)





حرب الخرطوم 15 أبريل 2023م هي حرب اعتمدت على خداع حتى الشباب والحشود التي أتت من المضارب والفرقان والحواضر الغربية استجابة لنداءات الحمية القبيلية وزعماء القبائل وهذا أكبر تناقض أن تزعم أن من تحركه هذه المؤثرات مؤهل لإقامة ديموقراطية وحكم مدني ومن معاييرهما وشروطهما التحرر من سلطة وسلطان الجماعة والقبيلة والقرابات.

هؤلاء الشباب المتحمسين ذنبهم في رقاب الذين دفعوا بهم وأمروهم وحشدوهم.

عن الذين قاتلوا بصدق أتحدث ، أما من حضر للسلب والنهب فذنبه على جنبه وعلى من حاول التغطية عليه والمداراة عنه من بعض زعماء حواضرهم.

هناك حشود جندت وقاتلت بولاء من حواضر وسطية مثل بعض رفاعة ، عن هؤلاء سنتحدث لاحقا وبصراحة إن شاء الله ، دوافعهم ، مبرراتهم ، غبائنهم.

بعد أن تضع الحرب أوزارها في الخرطوم إن شاء الله لا بد من إبتدار مخاطبات مجتمعية وإعتماد مؤسسات العدالة الوطنية بعيدا عن العدالة الدولية التي لن نستفيد منها سوى إنتزاع زمام المبادرة وقفل الطريق أمام أية آليات وطنية قانونية كانت أم مجتمعية.

#كمال_حامد 👓