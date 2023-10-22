🔴 موافقات امنية مزورة واليوم الصباح تم ارجاع ناس كتيرة من رحلة بورتسودان القاهرة





من بعد الحرب سوق السفر واحد كان من الاسواق الشغالة وتقريبا فيها نشاط يمكن اكتر عكس باقي الحاجات

حتي الناس الاتاثرت مكاتبها وشركاتها كان قادرين يشتغلو اونلاين .

عدم توقف السوق دخل ناس جديدة المجال ونجحو والحمد لله شغالين ومساعدين علي تغطية الحوجة .

لكن للاسف برضو دخل كمية من الناس النصابة بطريقة ما عادية لي درجة اثرت علي الناس كلها .

معليش للمقدمة دي لكن كمية الحالات الاتنصب عليها الفتررة الفاتت بصورة شبه يومية خلتنا نتفق نحن مجموعة من الناس كلنا نكتب عن الموضوع دة

حاليا سوق السفر فيهو خدمات رئيسية شغالة بشكل كبير

تذاكر سفر

العمرة

اقامات قطر

موافقات امنية

ارخص خدمة في الاربعه ديل تمنها نص مليون جنيه

نكرر ونقول للعميل انو اول شي تعملو اتعامل مع جهة انت بتعرفها او عندك زول بعرفها او زول متفق عليهو وكتيرين في المجال شديد

حاليا لا في بوليس لا في قاضي بجيب لي حقك

يومي تاشيرات عمرة مزورة وللاسف الناس بعد تصل جدة حتي تكتشف وبكون خسر تذكرة ماشي وجاي غير حق العمرة

يومي موافقات امنية مزورة والليلة الصباح تم ارجاع ناس كتيرة من رحلة بورتسودان القاهرة زي م قال استاذ السقا مدير الخطوط انو 99% من الموافقات بكون مزور وتاني حيمنع اي موافقة امنية الا يفحصها هو واقل موافقة بي 2500 دولار .

نفس الشي الاقامات نفس الشي التذاكر

كلو معدل بالفوتوشوب

والله الناس فترت من زول يجيك يقول ليك افحص لي اقامتي وتلقاها مضروبة تخجل تكلمو .

والله البلد ما ناقصة يا جماعه

عليكم الله البوست دة رسلو لي اي زول بتعرفو عايز يسافر وعايز يبدا اجراءات مع زول .

رسالة للمسوقين الدخلو المجال جديد

ما تخلي همك في الربح وتتعامل مع اي زول وما تفتش الفرقات , شغل التسويق والسمسرة ما عيب وشغل جميل ومساعد الناس جدا لكن لمن تلقي لي زول يقول ليك انا بعمل ليك الحاجة دي ارخص طوالي خت ضماناتك عشان م تخسر انت والعميل الجايبو .

اعملو حسابكم

ربنا يرزق كل الناس الرزق الحلال

Ahmed Opama