شاهد بالصور والفيديو.. الأمطار توقف عدداً من الطرق الرئيسية وتتسبب في تضرر مركزين للتسوق وأشجار في الدوحة

تسببت موجة من الأمطار الرعدية والرياح القوية التي شهدتها قطر في وقت سابق إلى حدوث ازدحامات مرورية على عدد من الطرق الرئيسية في الدوحة.

وأعلنت وزارة الداخلية القطريو عن حدوث ازدحام مروري بسبب تجمُّع للمياه في بعض الأماكن على طريق سلوى ومحور صباح الأحمد وطريق 22 فبراير، ونصحت قائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة.

وهطلت أمطار بغزارة يوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة.

غرق أنفاق سلوى :

وأظهرت فيديوهات تداولها عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي غرق عدد من الأنفاق على الطرق الرئيسية ومنها طريق سلوى.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة ارتفاعاً كبيراً في مستوى المياه في أحد أنفاق طريق سلوى ما تسبب في توقف السيارات وشلل مروري في الطريق.

كما أظهرت صوراً وفيديوهات متداولة توقف محور الصباح وطريق 22 فبراير بسبب ارتفاعات مستويات مياه الأمطار .

وكانت وزارة الداخلية قد نصحت مستخدمي الطريق التقيد بإجراءات الأمان اللازمة ومنها: (ترك مسافة أمان كافية بين السيارات، الالتزام بالمسار وعدم التجاوز، استخدام سرعات أقل من المحددة، تجنب استخدام المكابح بشكل مفاجئ، تجنب أماكن تجمع المياه وعدم محاولة اختبارها).

وتسبب توقف السير في هذه الطرق إلى حدوث ازدحامات مرورية على الطرق ومنها طريق الكورنيش الرئيسي.

ووفق فيديوهات تداولها مستخدمو مواقع التواصل، فقد تضرر مركزي تسوق على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة واستمرارها، مما أدى إلى إخلائها احترازياً، وقال متسوقون إنه لم يصب أحد جراء التضرر والإخلاء.

كما تسببت الرياح القوية المصحوبة بالأمطار الرعدية في اقتلاع بعض أشجار حديقة أسباير وفق فيديو نشره عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع تغيرات المناخ التي تؤثر على العالم، يرى الكثيرون أنها بداية قوية لفصل الشتاء في قطر، فيما تتوقع إدارة الأرصاد الجوية أن تستمر موجة الأمطار والرياح القوية حتى السبت، محذرة من ارتفاع أمواج البحر، بينما تستمر الجهات المعنية في العمل على فتح الطرق وإزالة مياه الأمطار سريعاً حيث تزدحم الشوارع خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع.

What would happened if it fell on their heads? Where’s the quality control… pic.twitter.com/AHMDjhCB50

— Khalifa Al Haroon – Mr. Q (@iloveqatar) October 26, 2023