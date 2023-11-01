عائشة الماجدي: الحقيقة يحكمك شيطان ولا يحكمك جنجويدي





بعض أحبابنا في دارفور كانوا يتهموا الحكومات السابقة بحكومة الجلابة ودولة ٥٦ الآن جاتهم سلطة الجنجويد وآل دقلو. ترى ماذا هم فاعلون؟

هل سيخرجوا للشوارع فرحين بالجنجويد؟

أم ينتظروا هؤلاء الجنجويد يمارسوا عليهم كل الحرب بالقبلية من قتل ونهب وتشريد مثل ما حدث في الجنينة!!

أم ان عقول بعض أهلنا في دارفور سوف ترجع للصواب وتعرف أن الجنجويد لو حكم قرية في دارفور ح يشردوهم ويعدموهم نفاخ النار !!

الحقيقة يحكمك شيطان ولا يحكمك جنجويدي ،،

عائشة الماجدي