الزعتر.. نبات يقوي المناعة ويطرد السموم ويخفف الكوليسترول.. تعرف على فوائده





يمتلك الزعتر العديد من الفوائد الصحية المذهلة وغير المتوقعة، والتي تعود لامتلاكه خصائص مضادة للالتهابات، وخصائص مضادة للميكروبات، وغيرها من الخصائص العلاجية.

ويمتلك الزعتر خصائص مضادة للالتهابات.، وخصائص مطهرة ومضادة للميكروبات، بما فيها الفطريات، والبكتيريا، والفيروسات.، وخصائص مضادة للتشنج.،وخصائص مضادة للروماتيزم.، وخصائص طاردة للغازات.، وخصائص اخرى مدرة للبول.، و مخفضة لضغط الدم.، كما يمتلك زيت الزعتر كذلك خصائص مضادة للأكسدة تساعد في التقليل من أضرار الجذور الحرة.

الزعتر يقوي المناعة ويطرد السموم ويخفف الكوليسترول وضغط الدم

ويطلق على الزعتر (ملك الطب الشعبي ) لكثرة فوائده ومنافعه، فهو يعمل على طرد السموم والاملاح المتراكمة والزائده في الجسم ، وهو أحد الأعشاب المستخدمة بشكل كبير في الطب العربي.

وقال المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئة بسيناء ، ان الزعتر يعد أحد النباتات، والاعشاب الطبية الهامة ، التي تنمو في الجبال وبين الصخور كنبات بري، ويمكن إكثاره وزراعته في المنازل ، حيث تكثر زراعة الزعتر في دول البحر الأبيض المتوسط .

.و يعتبر ابناء سيناء ، خبراء في معرفة فوائد الزعتر البري وطرق استخدامه في العلاج الشعبي لما له من فوائد كبيرة على الصحة .. حيث تتمتع المجتمعات البدوية في سيناء بخبرة كبيرة في مجال العلاج بالاعشاب.. حيث تنمو علي ارضها مئات الانواع من الأعشاب الطبية والعطرية المفيدة.

وقال انه تم عمل دراسة ميدانية على النباتات البرية والتعرف على استخداماتها بصورتها الطبيعية، وإجراء التجارب الضرورية لاحقاً ، الي جانب جهود التوعية والتدريب في المجتمع المحلي.

حيث تم عمل حصر معظم أنواع النباتات الموجودة في مناطق وسط سيناء ، وقد تصمنت عملية الحصر التعريف علي أنواع النباتات وأهميتها الاقتصادية، وقيمتها العلمية بالتواصل مع المعامل الطبية.

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النبانات والاعشاب البرية، أن عشبة الزعتر تعمل على تحسن كفاءة الجهاز التنفسي وتخلص الجسم من الاملاح المتراكمة والزائده ،ويستخدم الزعتر البري أيضاً كنوع من أنواع التوابل،

ويمكن تحضير مغلي الزعتر من خلال وضع عددٍ من أوراقه في كوب من الماء المغلي وتغطيته لمدة دقائق ثم شرب المنقوع مرتين إلى ثلاث مرات يومياً مع إضافة ملعقة من العسل الطبيعي لتحلية مذاقه الحار.

ويساعد مغلي الزعتر كذلك في تطهير الأمعاء من الجراثيم والطفيليات والفطريات التي تسبّب الإسهال ، ويساعد كذلك في تحسين عملية الهضم ويمنع تكوّن الغازات ، ويزيد من امتصاص المواد الغذائية الأخرى في الأمعاء.

كما يساعد الزعتر في تخفيض الكولسترول الضار في الدم، ويحمي القلب من أمراض الجلطات وتصلب الشرايين، كما أنّه يعمل علي تخفيض ضغط الدم المرتفع.

كما يعدّ مسكناً قوياً للآلام ومنشّطاً للدورة الدموية . ويفيد في علاج التهابات المفاصل الروماتزمية.

ويعمل الزعتر على تخفيض درجات الحرارة العالية في الجسم والتي ترافق الحمى والأمراض ، كما أنه يساعد في تطهير المجاري البولية ، ومسكن المغص الكلوي ويدرّ البول ويطرد الأملاح والترسبات والسموم من الجسم.

كما يحسن كفاءة الجهاز التنفسي فهو معالج فعال للسعال ويعالج التهاب القصبات الهوائية والربو التحسسي كما يطرد البلغم. ويحفّز أداء الجهاز المناعي ويساعده على مقاومة الأمراض ،

يساهم زيت الزعتر في التقليل من الالتهابات.، كما يحافظ على عمل صمامات القلب بشكل صحيح، وذلك لامتلاكه خصائص مضادة للتشنج.

كما يعمل على تقليل الضغط على القلب، وذلك بفضل عمله على استرخاء الشرايين والأوردة.، ويعمل كذلك على تقوية عضلات القلب وزيادة نشاط القلب.، كما يعمل على تقليل خطر تكون الجلطات الدموية، وذلك بفضل قدرته على تحسين الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم.

تقوية جهاز المناعة

كما تساهم المركبات المتواجدة في زيت الزعتر في زيادة قوة جهاز المناعة، وذلك لامتلاكها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة الفطريات. و

و يساعد استنشاق وتدليك الجسم بزيت الزعتر على الاسترخاء لاحتوائه على مركبات نباتية تساعد على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر الناجم عن اضطراب الهرمونات بالجسم.

ويعمل زيت الزعتر على حرق السعرات الحرارية سريعاً، والتخلص من الدهون المتراكمة في الأرداف والبطن، ويخلص الجسم من الوزن الزائد.كما ان زيت الزعتر مفيد في تطهير الجسم من السموم، ويعمل على التخلص من بواقي الطعام والمواد السامة بالجسم ومخزون الدهون عن طريق الإخراج

صدى البلد