مجلس أساتذة جامعة كردفان يجيز خارطة طريق التعليم الإلكتروني





أجاز مجلس أساتذة جامعة كردفان في اجتماعه الدوري رقم 86 الذي عقد صباح اليوم بكلية الطب والعلوم الصحية برئاسة البروفيسور عبدالله محمد عبدالله مدير الجامعة، في مستهل اعماله منح عدد من الدرجات العلمية على مستوى الدكتوراة والماجستير وتصويب المعدل التراكمي لبعض طلاب كلية الصحة العامة وصحة البيئة.

وفي ذات الإطار أجاز الإجتماع مقترح خارطة الطريق للتعليم الإلكتروني الذي قدمه الدكتور محمد حمودة كربوس عميد كلية علوم الحاسوب والإحصاء متناولاٌ المسببات الراهنة والحاجة الملحة لتطبيق التعليم الإلكتروني بالجامعة.

وأوضح كربوس أن التعليم الإلكتروني يمثل مستقبل العملية التعليمية متطرقاٌ الى خصائصه التفاعلية بين الأساتذة والطلاب، وطالب بضرورة توفير المعينات المطلوبة لنجاح التعليم الإلكتروني من الكوادر المدربة، الأجهزة الحديثة وتوفير الربط الشبكي، وأمن المقترح على إعتماد الإمكانيات التقنية المتوفرة في بعض الكليات كأساس للتعليم الإلكتروني بالجامعة.

وأشارت الخطة إلى هيكلة وحدة تقنية المعلومات والإتصال بالجامعة لمواكبة الحداثة في التعليم الإلكتروني إضافة لإنشاء قسم للبرمحيات والشبكات وتحديث الموقع الإلكتروني.

فيما أشار مدير الجامعة إلى أن التعليم الإلكتروني ليس بديلاٌ للتعليم التقليدي بالحضور بل يشكلان معاٌ مزيجاٌ مكملاٌ للعملية التدريسية، معتبراٌ أن مقترح التعليم الإلكتروني بمثابة خارطة طريق لحل مشاكل التعليم في ظل الظروف الراهنة.

واتفق الأعضاء على إنشاء منصات للتعليم الإلكتروني بالجامعة، وقدم البروفيسور مكين عبد الله مكين لائحة نقل الساعات المعتمدة من وإلى جامعة كردفان للعام 2023 مشيراً إلى أهميتها في السماح بنقل طلاب جامعة كردفان إلى الجامعات الأخرى وضبط السياسات المحكمة لنقل الساعات من خلال الاتفاقيات بين الجامعات إضافة إلى تطبيق شرط المعدل التراكمي الأكاديمي للطلاب، وأوضح مكين المستندات المطلوبة لنقل الساعات والخطوات المتبعة لقبول الطلاب.