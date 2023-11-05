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مصطفى ميرغني: ياخي تشيل الصبر مع أخواتك يا تشيل السلاح مع أخوانك
لو لم يفعل الجيش شيئا غير صده للهجمة الكبرى التي كانت يوم 15 أبريل لكفاه
الواحد تلقى داقي الكندشة و البارد و اللحم و يقوليك ما عندنا جيش
يا خي تشيل الصبر مع أخواتك يا تشيل السلاح مع أخوانك
الناس دي قايله المعركة معركة هينة و سهلة
دي معركة فعليا انت بتحارب فيها العالم كلو
و لو الانقلاب نجح يوم 15 أبريل لرأيت الدول كلها تسارع في المباركة
اللهم انصر قواتنا المسلحة
مصطفى ميرغني
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