فيسبوك

مصطفى ميرغني: ياخي تشيل الصبر مع أخواتك يا تشيل السلاح مع أخوانك

2023/11/05

لو لم يفعل الجيش شيئا غير صده للهجمة الكبرى التي كانت يوم 15 أبريل لكفاه
الواحد تلقى داقي الكندشة و البارد و اللحم و يقوليك ما عندنا جيش
يا خي تشيل الصبر مع أخواتك يا تشيل السلاح مع أخوانك

الناس دي قايله المعركة معركة هينة و سهلة
دي معركة فعليا انت بتحارب فيها العالم كلو
و لو الانقلاب نجح يوم 15 أبريل لرأيت الدول كلها تسارع في المباركة
اللهم انصر قواتنا المسلحة

مصطفى ميرغني

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/11/05