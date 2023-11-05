مصطفى ميرغني: ياخي تشيل الصبر مع أخواتك يا تشيل السلاح مع أخوانك





لو لم يفعل الجيش شيئا غير صده للهجمة الكبرى التي كانت يوم 15 أبريل لكفاه

الواحد تلقى داقي الكندشة و البارد و اللحم و يقوليك ما عندنا جيش

يا خي تشيل الصبر مع أخواتك يا تشيل السلاح مع أخوانك

الناس دي قايله المعركة معركة هينة و سهلة

دي معركة فعليا انت بتحارب فيها العالم كلو

و لو الانقلاب نجح يوم 15 أبريل لرأيت الدول كلها تسارع في المباركة

اللهم انصر قواتنا المسلحة

مصطفى ميرغني