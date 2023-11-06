أحد الفضلاء في أرض المعركة يقول: والله النصر جاي لا محالة





بتكلم مع أحد الفضلاء وهو في أرض المعركة

قلت ليهو ما عندكم لينا بشريات

قالي والله ما بقوليك عندي أخبار معينة

لكن والله النصر جاي لا محالة

و دليلي على كده ثبات أخوانا في الجيش و المرابطين و حماسهم و قوة إيمانهم

يا سلام ياخ

عليك الله شوف الفهم ده كيف

ياخي الآن ماف جياشي أو مرابط بقاتل عشان سلطة أو جاه

إنما بقاتلو للدفاع عن الوطن و العرض

الان ضباط الجيش و عساكره

مرتباتهم دي تعبانه لدرجة ما تتصورها والله

و بيأكلو أكل تعبان جدا و بعض المعسكرات الكهرباء منقطعة منها و بعانو فيها من انقطاع الماء

و الآن لو في زول منهم داير يمرق و يتخارج ماف زول بمنعو

لكن مع ذلك هم صابرون مرابطون

(و إن الله مع الصابرين)

أبشروا والله فإن لنا رجالا يقاتلون قتال من لا يخشى الموت و لا يهابه يرجون ما عند الله وحده ..

الله أكبر

مصطفى ميرغني