



*وفد الحكومة في جدة، منتظرينو بالبشارة رجع جاب الوجع*

منتظرنو يرجعنا بيوتنا جاء قال يرجع المساجين.

منتظرنو يسلح المستنفرين، جاء راجع قال معاقبة المؤججين للصراع والمثيرين للتصعيد.

منتظرنو يطبق بنود الاتفاق القديم. قام لغاهو كلو. وبدأ واحد جديد.

منتظرنو يقفل باب الايقاد، قام جابهم جدة.

منتظرنو يثبت في قراره بحل الجنجويد ، قام تحدث عن بناء الثقة والتواصل بين القيادات.

منتظرنو يسترد نيالا وزالنجي والجنينة، قام تحدث عن تخفيف حدة اللغة الاعلامية.

منتظرنو يتحدث عن ايقاف تهريب الاسلحة، قام تحدث عن ايصال المساعدات.

ديل أسمهم ( العبوب )

ااااجماعة الكلام دا انا ما كتبتو هوي 😎

لكن ما علينا نحن عندنا جيش ميدان عساكر قوقو الله يخضر ضراعهم وينصرهم ويحفظهم ( أولادنا البقضوا غرضنا ) …

عائشة الماجدي