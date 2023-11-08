



🔴 تنبيه

لو انت الفترة الجاية ماشي ماليزيا ( كوالالمبور ) من اي مكان بي فيزا عند الوصول بمعني فيزا سياحية اوعك تحجز ذهاب فقط .

اوعك تحجز ذهاب فقط

الكلام دة اظن واضح

م تحجز ذهاب فقط

ما تعمل عودة وهمية

احجز تذاكرك ذهاب وعودة ومؤكدة

عشان م تتعرض للحجز في المطار وترحيلك وكلو علي حسابك .

كل يوم بتتعرض الاسر للحجز بي الايام في مطار كوالا البعتبر انو التذاكر الوهمية اشبه بالتزوير وبتم ترحيلك وانت ما بتكون عارف تسافر وين لانو ماف جهة بتقبلك.

ما تحجزو ذهاب فقط

ماف اي وكالة تقول ليك بعمل ليك تذاكر وهمية .

Ahmed Opama