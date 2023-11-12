



#تأكيدا_للهزيمة على الأرض؛

الجنجويد يفجرون علبة بكبري شمبات لأغراض ؛

١. منع جنودهم من الفرار وحملهم على الثبات بعد أن أخرجوا من تبقى من خلاصة مقربي قادة قبيلة ال.. والتضحية بمن تبقى لاشغال الجيش بالخرطوم

٢. محاولة ارباك القيادة ومنع متحرك امدرمان الشامل من دخول بحري والالتحام مع الاشارة وحطاب وصولا للقيادة.

٣. التهديد بنسف بقية الكباري لدعم موقفهم التفاوضي

٤. استدراج الجيش لمواجهة عاجلة في ارض يختارونها

#لاحظ التفجير تم بعبوات من الاسفل ؛ لأن الجيش لو أراد ذلك لقصف منتصفه بالطيران بسهولة.

نسوا أن سلاح المهندسين بإمكانه تركيب كبري متحرك في ساعة واحدة في أي نقطة تحت حراسة الطيران والمشاة .

ليس أمام الجنجويد بالخرطوم الا الاستسلام أو الاختباء بالبيوت مع التخلص من السلاح الصلب .

الجيش لم يقصف الكبري من قبل لفتح طريق الهروب للجنجويد.

#منصورين باذن ربنا المعبود

محمد هاشم الحكيم

