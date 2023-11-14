نزار العقيلي: (كبري شمبات)





من التمانينات لحدي بداية التسعينات ما كان في مكان ممكن تشم فيهو هواء و ترفه فيهو عن نفسك .. الاماكن محدودة .. حديقة المقرن بالخرطوم و كازينو النيل الازرق و حديقة عبود ببحري و الطابية في امدرمان .. بالاضافة للشواطئ في حلة حمد و بري و الجناين من شمبات لتوتي و الغابة .. لكن .. ناس بحري كان عندهم موقع ممكن نقول عليهو موقع ( سري ) .. الموقع ده مافي زول بيعرفو الا سكان بحري و الجالية الهندية و اخوانا الاقباط .. موقع خراااافي جدا” ممكن تقضي فيهو اليوم كلو مع اسرتك و تستمتعو بي هواء النيل .. الموقع ده هو كبري شمبات .

اساسا كبري شمبات ده ملك حر لي ناس بحري .. اطول مساحة في كبري شمبات هي المساحة الموجودة في ارض بحري .. المساحة الطويلة دي هي كانت اكبر و اهم متنفس لسكان بحري .. علب الكبري الضخمة كانت عبارة عن شاليهات لعوائل بحري .. بين كل علبة و التانية كانت الاعمدة الخرصانية عبارة عن دواليب مطابخ ضخمة بتلقى الأسر خاتين فيها المناقد و الحلل و الصحون .. الاعمدة الاسمنتية الكبيرة ما كانت بتفصل بين اسرتين و بس .. كانت بتفصل بين الرجال و النسوان و بين الضيوف و اهل المكان .. الجالية الهندية كان عندهم علبة و الاقباط كان عندهم علبة و الصيادين عندهم علبة و عساكر المظلات عندهم علبة .. اي اسرة بحراوية بيكون عندهم علبة و مسجلين اسماءهم عليها .. تلقى مكتوب فيها هذه العلبة خاصة بالعتبانية او خاصة بالسربندية او علبة الصبابي و علبة الشعبية و هكذا .

ناس بحري من شدة ما حافظين الكبري ممكن يفكفكوهو و يركبوهو ذي ما كان .. معظم المتباكين على كبري شمبات ما بعرفو عنو حاجة خااالص .. ما عارفين انو الكبري ده مفصل تفصيل و عبارة عن قطع مجمعة مع بعض و إنو الكبري ده ما تم تفجيره بل بتم فصل جزء منه .. و دي حاجة ممكن يشرحوها ليكم المهندسين .. الحاجة العايز اقولها انو حتى اعمدة الكبري الموجودة في النيل كانت في يوم من الايام مسكونة بي شباب بحري .. و من خلال عشرتي بالكبري ده ممكن اقول ليكم إنو الكبري ده تم فصله باحترافية عجيبة خلاص .. يعني ح يكونوا قبل تفجير العلبة فصلو منو حاجات كتيرة جدا .. ح يكونوا فصلو مسامير كبير و قطعوا كيبلات ضخمة و فتحوا تروس كبيرة تمهيدا لتفجير العامود عشان العلبة تسقط في النيل بي طريقة الانسحاب للاسفل و بهدوء لانو اي ميلان على اليمين او الشمال ح يخلق تشوهات و يسبب اضرار لباقي الجاسر .. دي عملية نوعية قاموا بيها صعاليك و شفاتة .. شغل بتاع ( ضفادع ) دخلو النيل بالليل و انجزوا المهمة و اتخارجوا … لكن .. خلونا نقول العملو كده ديل الدعامة بكون عندهم فرقة بتاعت ضفادع بشرية .

ابشركم والله كبري شمبات ح يرجع احسن من الاول و الجزء الانفصل ده ما ح نسفلتو .. ح نعملو بالالواح الزجاجية في مناطق المشاة عشان يوثق للتاريخ و يكون مزار تاريخي يوثق للتعايشي الجديد جرائمه .

وانا بستحضر في المواقع الترفيهية القديمة لاحظت إنو كل الحدائق و المتنزهات عملوها العساكر .. حتى البنية التحتية البنبكي عليها هسه دي من كبري شمبات للاذاعة و التلفزيون للمسرح القومي عملهم عبود .. مناع و بقية شلة يخسي بيبكو مالهم ؟؟؟ علاقتهم و علاقة احزابهم شنو بالبنية التحتية في سودان ما بعد الإستقلال ؟

نزار العقيلي