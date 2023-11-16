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السودان الواقع في نص الدول (..) عايزين واحد (مدني) يحكمهم في فترة إنتقالية

2023/11/16

مصر رئيسها (السيسي) ضابط استخبارات .. ليبيا متحكم فيها (حفتر ) ضابط استخبارات .. تشاد يقودها ( محمد ديبي ) ضابط جيش .. جنوب السودان رئيسها ( سلفاكير ) ضابط استخبارات .. اثيوبيا يقودها ( ابي احمد ) ضابط استخبارات ..

ارتريا يحكمها ( افورقي) قائد حركة مسلحة .. السودان الواقع في نص الدول المذكورة اعلاه عايزين واحد ( مدني ) يحكمهم في فترة إنتقالية .

دي ما مشكلة .. المشكلة إنو في سياسيين مدنيين بيتخيلوا إنو قادة الإقليم العسكري و الإستخباراتي ده واقفين معاهم .. ما قادرين يستوعبوا إنو استخبارات الإقليم لعبت بيهم كورة

نزار العقيلي

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