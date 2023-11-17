الحاصل في السودان ده في فئة جات اعتدت على الناس في أموالها وأعراضها وطردت الناس من بيوتها





القتال ده عندو رجالو و ما أي زول بقدر عليهو

عشان كده طبيعي تلقى

زول بعاين لحرب السودان دي حرب عبثية ساي و صراع بين جنرالين

و في حقيقة الأمر

انو الحاصل في السودان ده في فئة جات اعتدت على الناس في أموالها و أعراضها وطردت الناس من بيوتها وقالوا ما مارقين رجاله

فتصدى لها رجال شرفاء كرماء فضلا بقا…تلو عشان يردو الحقوق إلى أهلها

لكن هو بغض النظر عن ده كلو

لأنو في حقيقة الأمر نفسو جبنت عن القتال وشراسته

و قل مثل ذلك في الذين يطعنون في المقاو…مة في غز…ة

و أنا بقوليك طبيعي تجبن عن القتال

و ده حالنا

لكن مع ذلك ما بنحرم نفسنا حتى من كلمة الحق والصدع بها و بيان الحقيقة كما هي من غير تغبيش

مصطفى ميرغني

