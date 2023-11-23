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مصطفى ميرغني: والله نحن ما رجال عديل قصاد أخوان في الجيش والمستنفرين معهم
الناس البقوليك الجيش ما بداوس و ما بصبر
بتكلم مع زول كان في منطقة عسكرية في الخرطوم
بحكي لي انو الدعامه كان بهجموهم ٨ أيام متواصلة من ٤ صباحا و لحدي ٧ مساء بمختلف الأسلحة
صواريخ مسيرات دوشكات ثنائي مختلف المدافع دبابات
قالي والله الصلوات ما بنلقى طريقة نصليها و لا بناكل من الصباح لحدي تمنيه بالليل و ننوم سويعات بقلق و حذر شديدين
يجيك زول مرتاح ينضم فيهم
والله نحن ما رجال عديل قصاد أخوان في الجيش والمستنفرين معهم
اللهم نصرك المؤزر لجيشنا ….
مصطفى ميرغني
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