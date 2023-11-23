مصطفى ميرغني: والله نحن ما رجال عديل قصاد أخوان في الجيش والمستنفرين معهم





الناس البقوليك الجيش ما بداوس و ما بصبر

بتكلم مع زول كان في منطقة عسكرية في الخرطوم

بحكي لي انو الدعامه كان بهجموهم ٨ أيام متواصلة من ٤ صباحا و لحدي ٧ مساء بمختلف الأسلحة

صواريخ مسيرات دوشكات ثنائي مختلف المدافع دبابات

قالي والله الصلوات ما بنلقى طريقة نصليها و لا بناكل من الصباح لحدي تمنيه بالليل و ننوم سويعات بقلق و حذر شديدين

يجيك زول مرتاح ينضم فيهم

والله نحن ما رجال عديل قصاد أخوان في الجيش والمستنفرين معهم

اللهم نصرك المؤزر لجيشنا ….

مصطفى ميرغني