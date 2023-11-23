صورة تؤكد أن هذا التجمع أفضل واكبر مكسب مر على تاريخ السياسة السودانيه لأنه جمع كل النفايات





اذا كانت شلة قحت بالفعل جادة ومهمومة بإيجاد حل للأزمة السودانيه لكانت بدأت حراكها منذ بداية الحرب بمقابلة من يعنيهم الملف بالداخل وأولهم قيادة الجيش السوداني..

لكن البؤساء بعد أن أكملوا كل أساليب التآمر والدسائس والكذب والتأليب ضد جيشهم وقائده يطلبون الآن لقاء الفريق أول البرهان..

الفشلة الذين سكتوا عن إدانة المليشيا التي قتلت وأغتصبت ونهبت ودمرت يدّعون أن لديهم الحل..



هذه الصورة تؤكد أن هذا التجمع أفضل واكبر مكسب مر على تاريخ السياسة السودانيه لأنه جمع كل النفايات والبضاعة منتهية الصلاحية من مستهبلين وفاسدين وعملاء ومتاجرين بقضايا الناس فسهلوا على شعبنا رميهم في سلة المهملات..

ام وضاح