



قيادات قحت طالبين من البرهان ( حصانة ) لي

إنتوا خايفين من الشعب السوداني ؟

ولا خايفين من العسكر ؟

قلتو لي حصانة وحات الله قصتكم قصة يا ما بتخجلوا !!

شفتوو حسابكم مع الشعب دا عسير بعد ما وقفتوا مع مليشيا الدعم السريع ضد الشعب السوداني يعني لا بتنفعكم حصانة ولا بتنفعكم منظمات دولية !

بعد الحرب تخلص أنتوا والشعب ح تكونوا في مواجهة كبيرة …

تحوموا بالخارج كدا بس …

عائشة الماجدي