الدعم السريع نفسه ما قال أوقفوا الطيران عشان نطلع ليكم من البيوت.. من أين أتت السيدة زينب المهدي بهذه الأفكار ؟
السيدة زينب الصادق المهدي مع احترامنا لها قالت باللغة الدارجية انو الدعم السريع دخل بيوت الناس بسبب القصف بتاع الطيران …
والكلام دة كذب …
وما صحيح …
وما قالوه ناس الدعم السريع زاتهم ولا برروا ليهو …
ونحن شهود على هذه الحرب …
أما فكرة إيقاف الحرب ومنع الدمار فهي فكرة محمودة ، ولكن كيف …
إستطردت السيدة بلغتها وقالت ، لو إنت عايز الدعم السريع يطلع من البيوت ، أوقف سلاح الطيران … عشان هم يطلعوا … وكأنها في إيحاءها في مقطع الفيديو توجه خطابها للبرهان … ربما !!
لا أدري أهي فكرة توصلت لها السيدة ، أم أن ذاك تحليل سياسي أم ماذا …
إذ أن الدعم السريع نفسه ما قال أوقفوا الطيران عشان نطلع ليكم من البيوت…
من أين أتت السيدة بهذه الأفكار ؟
بعدين اذا إفترضنا خروج الدعم السريع من البيوت المبرر لهم دخولها منذ البداية بسبب الطيران – حسب رواية وأفكار السيدة ، فهل ذاك يعني إنتهاء الحرب …
على السيدة اخبارنا كذلك ماذا نفعل اذا أردنا رد ممتلكاتنا المنهوبة ، ورد كرامة السودانيين الذين تعرضوا للاضطهاد والاذلال والانتهاكات والفظاعات التي ارتكبها الدعم السريع…
ماذا عن القتلى والشهداء ، ماذا عن كبار السن الذين ماتوا بالتعب والإرهاق على المنافذ الحدودية ، ماذا عن المستشفيات والمرافق والبنى التحتية المدمرة . . .
هل سيرد الدعم السريع كل ذلك عند وقوف الطيران …
#المزالق_المدلهمة
كتب / أمجد فريد
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