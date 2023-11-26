الدعم السريع نفسه ما قال أوقفوا الطيران عشان نطلع ليكم من البيوت.. من أين أتت السيدة زينب المهدي بهذه الأفكار ؟





السيدة زينب الصادق المهدي مع احترامنا لها قالت باللغة الدارجية انو الدعم السريع دخل بيوت الناس بسبب القصف بتاع الطيران …

والكلام دة كذب …

وما صحيح …

وما قالوه ناس الدعم السريع زاتهم ولا برروا ليهو …

ونحن شهود على هذه الحرب …

أما فكرة إيقاف الحرب ومنع الدمار فهي فكرة محمودة ، ولكن كيف …

إستطردت السيدة بلغتها وقالت ، لو إنت عايز الدعم السريع يطلع من البيوت ، أوقف سلاح الطيران … عشان هم يطلعوا … وكأنها في إيحاءها في مقطع الفيديو توجه خطابها للبرهان … ربما !!

لا أدري أهي فكرة توصلت لها السيدة ، أم أن ذاك تحليل سياسي أم ماذا …

إذ أن الدعم السريع نفسه ما قال أوقفوا الطيران عشان نطلع ليكم من البيوت…

من أين أتت السيدة بهذه الأفكار ؟

بعدين اذا إفترضنا خروج الدعم السريع من البيوت المبرر لهم دخولها منذ البداية بسبب الطيران – حسب رواية وأفكار السيدة ، فهل ذاك يعني إنتهاء الحرب …

على السيدة اخبارنا كذلك ماذا نفعل اذا أردنا رد ممتلكاتنا المنهوبة ، ورد كرامة السودانيين الذين تعرضوا للاضطهاد والاذلال والانتهاكات والفظاعات التي ارتكبها الدعم السريع…

ماذا عن القتلى والشهداء ، ماذا عن كبار السن الذين ماتوا بالتعب والإرهاق على المنافذ الحدودية ، ماذا عن المستشفيات والمرافق والبنى التحتية المدمرة . . .

هل سيرد الدعم السريع كل ذلك عند وقوف الطيران …

#المزالق_المدلهمة

كتب / أمجد فريد