



إعلام القحاتة يلعب بورقة المدنيين في الحرب ويطنش مجازر الجنينة وزالنجي واردمتا !

اين كان القحاتة حينما اغتصب مرتزقة ال دقلو الحرائر ونهبوا بيوت الاسر والمؤسسات ؟

أين كان القحاتة حينما دفنوا المساليت أحياء ؟

تقوم الغرفة الاعلامية الخاصة بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بحملة اعلامية مكثفة ضد الجيش السوداني بحجة ان الطيران يستهدف المدنيين في ولاية الخرطوم .

وقد وجدت هذه الحملة استهجانا وسخرية واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين قام بدورهم طرح عدد من الاسئلة على القحاتة :

( لماذا لم تدينوا الابادة الجماعية التي قامت بها قوات ال دقلو في الجنينة ؟.

واتهمت بعض القروبات اعلام بالتواطؤ مع الدعم السريغ الذي انتهك حرمات الاسر السودانية ونهب ممتلكاتها ودمر ممتلكات الدولة بواسطة عرب الشتات الذين جلبهم مقابل المال من غرب افريقيا ، ولا يختلف أثنان في الشارع السوداني حول الجنائية للمجلس المركزي لقحت في الاشتراك مع الدعم السريغ في تدمير السودان لصالح أمير السقوط العربي محمد بن زايد لعنة الله عليه .

بشير يعقوب