ما هي اسباب انسحاب الجيش من بعض ولايات السودان ؟





الانسحابات_من_الفرق 》》 عشان تفهم 📣

☆ منذ فترة والجيش انسحب من عدة فرق عسكرية في دارفور واليوم في غرب كردفان .. الاسباب كتيرة لكن ح الخصها ليك في 3 اسباب👇

1/#الفرق دي كلها محاصرة ولاكثر من 6 اشهر بلا امداد منتظم او تعينات ثابتة (م عدا مبادارات) هنا وهناك وسبب الحصار هو قطع طرق الامداد والوصول لها منذ الايام الاولي للحرب ودا شي يبدو مرتب ليو من زمن طويل ..

2/ #الحواضن الاجتماعية في هذه المناطق والمدن تخصع وبشكل كامل للجنجويد حتي بعض عساكر الفرق والضباط انسحبو وانضمو لهم .. وطبيعي بدون حاضنة اجتماعية لو قاتلت 100 سنة لن تنتصر ابدا” ..

3/ #مباغتة الهجوم في ابريل الماضي علي مركز القرار والامداد “الخرطوم”وقطع الوصل مع الاطراف جعل القيادة مشتته وتدافع ع رقعة جغرافية كبيرة وسط كم هائل من الصعوبات ودا اضعف دورها رغم محاولة تدارك الامر ولكن قد فات الوقت وللاسف ..

☆ الادارة الاهلية ف المناطق دي بتحاول تجنبها الدمار ب اقتراح انسحاب امن ودخول سلس للجنجا لكن طبعا دا ح يرتد عليهم في مقبل الايام والاسباب معروفة للجميع ..

☆ كلكم عارفين انو الجنجا سلمو مواقعهم ومعداتهم في كل اقاليم السودان شمال وشرق ووسط والتي لا وجود فيها لاي حواضن او ولاء مجتمعي او قبلي يتيع لهم والان يحدث العكس لما حصل في الايام الاولي .. يعني الامر ابدا” م قتال عسكري ونصر ع الارض 👌

☆ اتمني ان اكون قربت الصورة ليك☝️

Ihab Alssir