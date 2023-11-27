السودان بضيع .. زي اليمن وسوريا وليبيا ومالي وقبلهم الصومال





أي دولة سقطت في أتون الحرب الاهلية والتفكيك كان يوجد بداخلها وطنيون يقاومون العملاء، وكان عندهم بدائل في القيادة وفي العمل التنفيذي، وكان عندهم مخطط وطني، وجنود وضباط ومواطنين بموتوا من أجل الوطن، وكان في عقلاء يعتقدون أن مقاومة المخطط الأجنبي يجب أن تتم بهدوء، وتحركات محسوبة بالبوصة، و …

لكن المشكلة كانت في فرق السرعات، لأن المخطط الأجنبي تحركاته أسرع، وما عنده مسئولية حكم وخدمات ودقيق وموية وكهرباء وتعليم وصحة و ..

عنده تخريب ورشاوي بس.

لذلك .. الوسائل التقليدية والتفكير التقليدي ما بتنفع والسودان بضيع .. زي اليمن وسوريا وليبيا ومالي وقبلهم الصومال ..

إما نتعظ بغيرنا وندرس طرق جديدة وفعالة أو .. النتيجة للأسف معروفة ..

مكي المغربي