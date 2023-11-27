تبيان توفيق: من بعد غياب !!





أطرُق باب كل الأحباب ،، أصدقائي أحبائي ،، رفقتي وجيراني ،، أُقالٍدًكم فرداً فردا وأحٍب على خدودكم وجباهكم حتى آخر شخصُ فيكم قرأ رسالتي هذه ،، سأفعلُ هذا كقنديل القمح المُرتخي للنسائم أتمايلُ مثله فرحاً بلُقياكم الرائعه فكم مكثتُ مشتاقه لوٍصالكم وصوتٍ حقيقتكم وصٍدقُ صداكم الذي ما وقف من أُذني لحظة !!

فكيف أنتم أينما كنتم وأينما حللتم من وعثاء الرًحيل أو الثبات ،، ذلك الحال التعيس الذي ( تعيشونه وأعيشه ) معكم هو حالُ لتحليل جرير ما ،، إقترفناها فغارت علينا ،، أرٍدناها خيراً فأردتنا قًتلى ،، سعينا لها فأوسعتنا أوجاعاً وضربا ،، سقيناها بعًرقٍنا فسقتنا دما ،، وقتها ،، كُنا آمنين مستقريين في أنفُسنا ومالنا وأهلنا وعٍرضنا فأعرضنا عن كل ذلك وسعينا بكل غباء منا فأبدلنا المن بالأذى ،، والسلوى بالجفاء ،، حينها ،، لم تكن لنا أُذنُ صاغيه ويدُ ساقيه وساقُ تُسئل إلى أين تمضي ومن أين هي آتيه فجميعُنا كان يسير بالكثير واليسير وهو لايدري بأنه بوغ هًديرُ ومعولٍ هدم كل مساحات الكًلى التي كُنا نرٍدُها ونحنُ جياع !! اليوم أخذنا نصيبًنا من الكيل صاع وصاعيين حتى إمتلأت العين من أبشع المناظر التي لم نكن ندري بأنها تنتظٍرُنا لتُصيبُنا كصيب السماء للصحراء ،،

مع ذلك لايأس ولا بأس

إخوتي ،، هل ؟ تعلمون بأنكم تألمون وهل ؟تعلمون بأنكم أقوياء قادرون ؟ إن كنتم لاتعلمون فإعلموا بأنكم أهل عزم وصبر وبإذن الله منتصرون فقط تأملوا فيما مضى وماهو حاضر لتستقوا الدروس لما هو آت ؟!!

أحباء قلبي””

أشتاقُ لكم وللحديث معكم كما كان سابقاً فالنُجدد العزم والقوه والإراده والثبات والأمل لنعمل معاً باليد واللسان والسنان فلا طريق لنا سوى أن ننتصر على غي الغائرين علينا أيً كانوا ،، فنحنُ أصل القصه وسنكتبُ روايتها بأن كان هُنا تآمر على بلدي وتم دحره !!

رفقائي وروعتي “”

الفتره الماضيه غٍبتُ عنكم لظروف منها شخصيه ومنها تعرُض حسابي لتقييد بسبب نشري لمناشدة فقدان جواز سفر بإسم ( ميرغني إبراهيم موسى ) ولم أكن أدري بأن نشر رقم الجواز سيُعطٍل الصفحه وكان مقصدي خدمة الآخرين ليس إلا !!

خلال الإسبوعيين الماضيين ظهرت لكم عبر حسابي الآخر ( روايات تبيان توفيق ) بإنتظار عودة حسابي الخاص والحمدلله أنه قد عاد وعبرهم الإثنين سنتواصل كما السابق نتسابقُ في الخير ندافع عن ترابنا وعزتنا وعاداتنا وتقاليدنا وإرثنا وكلُ بمايستطيع فلا مكان بيننا للضعفاء والعملاء والخونه والمرتزقه !!

تحيه لكل أبناء السودان الخُلص ،، تحيه للقوات المسلحة السودانيه ،، تحيه لكل أسر الشهداء والمصابيين والمفقودين ،، #إنهاء_التمرد

#معركة_النصر

تحياتي

تبيان توفيق الماحي أكد