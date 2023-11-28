🔴 حمدوك في شخصه لايسوى (ثمن الكأس) الشربو يوم قدم إستقالته من رئاسة مجلس الوزراء





حمدوك قدم طلب للأمين العام للأمم المتحدة بإنو لازم يعمل تجديد لبعثة يونتمس(فولكر ) طبعآ حمدوك في شخصه لايسوى (ثمن الكأس ) الشربوا يوم قدم إستقالتوا من رئاسة مجلس الوزراء وللآن مامصدق إنو هو إستقال !! أما بخصوص الطلب فالناس تفهم إنو هو تمهيد للتجديد وهي جزء من المؤامرة على البلد !!

يعني لو لقيت خطاب صادر من الأمم المتحدة فيهو تجديد للبعثه أعرف إنو الموضوع ده عادي وتم التمهيد ليهو من اليوم ،، حمدوك ياميت !!

تبيان توفيق

