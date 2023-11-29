تبيان توفيق: حديث ياسر العطا له مابعده وهو (ذو حدين حاديين)





حديث ياسر العطا ،،، له مابعده وهو (ذو حدين حاديين) بكل تأكيد ولا خيارات أمامه سوى إثنين ،،

إما أن تُكمٍل الدوله السودانيه مسيرها وتردع #دويلة_الإمارات وتُوقٍفها عند حدها بما ( تستطيع ) ثم تُكمٍل طريق حمايتها لحدود الدوله وأن لا تتراجع عن تكشير أنيابها وأن لا تُدخٍل مخالبها وأن تظل هكذا قويه دون أن تتردد ( بعد أن نطقًت )

أو أن تكون الحكومه يغظه لفيض المؤامرات التي ستتوسع على ظهير السودان من كل الإتجاهات نظير التصريحات التي أدلى بها ياسر ،،،

على البرهان أن يعلم بأن حديث ياسر العطا إن قٍيل بالموافقه أو بدونها فهو حديثُ لجنرال بالجيش السوداني وقائد ثاني للقائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة ،، !!

واقع السودان مع إمارة الإمارات يجب أن يتغير بالفعل الواضح الملموس وأن يتبٍع القول الفعل وأن تكون إجراءات الردع قاسيه وأولها #طرد_السفير_الاماراتي ثم قطع العلاقات معها حتى يعتدل المعوج أما دون ذلك فإن ذاكرة التاريخ لن تنسى وسيكون الخاسر الوحيد ياسر في شخصه إن تملص عنها المسؤول الأول وستظل الوسمه ع جبين من غطى على العوره ومنع الشعب السوداني من أن يرى مُتبقي الصوره التي رسمها وحكى عنها الفريق ياسر العطا ،،!!

العالم لايرحم الضُعفاء ويركع للأقوياء وقوة الشعوب متنوعه ومختلفة ونحن أهل السودان قوتنا في إلتفافنا حول جيشنا فلا تخذلوا الشعب صارحوه ورافقوه ثقوا فيه وهيئوه كونوا قدر عظمته ولا تهينوه ولن يخذلكم طالما أنكم أقويا لأن أهل السودان أقوياء لايهابون أعتى إمبراطوريات الشر دعك من توابعها وأزيالها !!

المطلوب منكم أن تمضوا للأمام وأن لا تترددوا وأن لاتتراجعوا وأن تتخذوا من القرارات الفعليه مايتبع القول سواءً كانت غليظه أو لينه ،،

تصريح الفريق ياسر العطا في معناه لايحتمل التأويل ولايعفي الإمارات من تُهمة المشاركة في كل إنتهاكات مليشيا الجنجويد التي إرتكبتها ومازالت ترتكبها من قتل ونهب وإختطاف وسلب وإغتصاب وترويع وهدم للمنازل والمستشفيات والمساجد والكنائس وطرد المواطنين من بيوتهم !!

تبيان توفيق الماحي أكد