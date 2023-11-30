تبيان توفيق: الأحزاب من صُلب المجتمع !!





الخساره التي تلقتها قوى الحريه والتغير المركزي ستأخذ ضعف سنين الإنقاذ لتلافي آثارها ،، أن تفشل في توظيف #ثورة لبناء #ثروه إقتصاديه سياسيه فكريه إجتماعيه “” أهون من أن تفشل في دعم مجتمع بيتك و أهلك ووطنك في عز إحنتهم التي تُهدد وجودهم بالأصاله ،،،

الموقف التاريخي الذي إتخذه الإسلاميون بوقوفهم وتصديهم لمؤامرة إبتلاع الدوله السودانيه قد يغفر لهم سوءاتهم وسوء منقلبٍهم وإغارة الشعب عليهم بديسمبر وإبريل !! أن تبقى #ناشط أسهل من أن تبقى #دولة !!

دولة السودان على محك الرحى ومهب الريح ،، من حك جٍلده بظُفره ظًفر بها وجًلد الآخرين ،،

إنها ثلاثون مثلثه !!

تبيان توفيق الماحي أكد