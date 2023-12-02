مصطفى ميرغني: المعركة كبيرة محتاجة دعاء وتضرع لله عز وجل





يشكر للجيش السوداني ثباته و صبره و جلده على هذه الحرب طيلة الأشهر الثمانية الماضية

حسب تواصلي مع كذا شخص في أرض العمليات

عادي ممكن في يوم واحد

الناس يدونوها بستين صاروخ

والله زاتو دي كرامات يعني اتخيل صاروخ طولو متر ونص تقريبا تدون به خلال اليوم ستين مرة و ما يصيب ليه في أحيان كثيرة جندي واحد والله ده براه حفظ رباني

بنكرر ونقول المعركة كبيرة

محتاجه دعاء وتضرع لله عز وجل ومحتاجه بذل وعطاء بكل الصور

عطاء جسدي عطاء مالي عطاء ذهني عطاء إعلامي

اللهم انصر جيشنا بنصرك

مصطفى ميرغني