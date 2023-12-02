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🔴 ما قاله علي كرتي قبل عاميين عن بعثة يونتامس بالنص (..)

2023/12/02
علي كرتي
علي كرتي

ما قاله كرتي قبل عاميين عن بعثة يونتامس بالنص ( هذا الأمر لا أتوقع له سوى مكان آمن في دُرج مظلم من أدراج المكاتب الدوليه )

قبلها علق علي عثمان محمد طه ،، وهو يتسائل حول دلالات تسقط بس فقال بالنًص ( ثم ماذا بعد تسقط بس ؟ تسقط بس معناها الفوضى معناها الحرب معناها الانهيار )

لماذا تصدُق تنبآتهم دائمآ ،،، لقد تعبت قحط من كثرة الأهداف بمرماها ،، للأمانه والتاريخ !!

تبيان توفيق

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