تبيان توفيق: ده أكتر وقت مناسب لحركات دارفور عشان تقتص من الدعم السريع





ده أكتر وقت مناسب لحركات دارفور عشان تقتص من الدعم السريع وتجيب تارها من 2013م زمان الدعم السريع كان دوله اليوم الدعم السريع أصبح ( شُله ” قُطاع طرق ” مليشيا ” ذراع عسكري لتنظيمات سياسيه “” مافيا لأسرة حميدتي وأخوه !! الحركات المسلحه قدامها فرصه تكون قوة دوله حقيقيه تقود دارفور وتحمي إنسانها الأصيل !!

من الضرورة بمكان معرفة أن الدعم السريع الذي كان يقتل وينهب ويغتصب ويحرق ويرهب إنسان دارفور أصبح غير موجود لذلك عليكم بردعه وكفُ يدية عن أزيتكم ولا تسمحوا له بأن يعيش شبحاً بينكم فإنه قد إنتهى !!

الدعم السريع إنتهى !!

تبيان توفيق