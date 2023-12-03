تبيان توفيق: أهو خسيس أم أن العٍرقً دًسيٍس





ظهور حسبو في صفوف مليشيا الجنجويد بالنسبه لي حاجه ما ( واااو شديد ) لأنو المشهد كان واضح من البدايات لكل متابع للأحداث وحاجة ظاهره وماعايزه ( ورشه أو عصف ذهني ) لأنو حميدتي قبل اليوم طلّع قيادات الإسلاميين التابعيين لدارفور من السجون وخلى قيادات الإسلاميين التابعين للشمال ،،

الحاجه التانيه وجود حسبو عبدالرحمن البيمثل النائب الأول لرئيس النظام السابق والبيمثل نائب أمين تنظيم الإسلاميين في صفوف المليشيا والجنجويد حاجة إيجابية لينا لأنها ماده دسمه وحُجه قويه لضحد مُسنًد الجنجويد القاعدين يقولوا إنهم بيقاتلوا في الكيزان ،، وجود حسبو عبدالرحمن بصفوف المليشيا حاجه رائعه بالنسبه لي لأنها بتمثل بصيص أمل ببخليني أفهم إنو مشروع قوى الحريه والتغير المركزي ومشروع الدعم السريع مشروع كاذب وماعندوا مصداقيه لا في حربهم ضد الكيزان ولا في الشعارات الرافعنها بإسم الحريه والسلام والعداله !! نحن قدام تحدي كبير وعندنا مشوار طويل قدامنا وهو إنهاء وجود المليشيا دي ودحرها وتقديمها للقصاص و العداله !!

نحن كمتابعيين للمشهد بقينا عارفين الحاجات بشكل واضح وبقى عندنا وعي كبير تجاه قضايا بلدنا وزي ماقلت ليكم مشوارنا في دحر المليشيا وذلك بدعم قواتنا المسلحة بالنسبه لينا مشوار فناء أو بقاء ومشوار ماممكن يعطٍلوا زول زي حسبو أو زول أعتى منو ،، وبالنسبه لي انا إنو حسبو عبدالرحمن ده مرتزقة وقاتل ومغتصب وسارق وناهب ومتواطئ مع مليشيا وأحزاب سياسيه هدمت البلد ودمرتها ومكانوا الطبيعي الموت أو السجن زيو وزي أي جنجويدي لافي كدمول ،،

أخجلوا ياقحاطه أخجلوا معقوله بعد التعب ده كلوا تكونوا تحت نائب رئيس النظام السابق !! أصلوا ما رضيناها ليكم والله حميدتي أرحم ليكم ،،

هو حسبو زاتو فرقوا شنو من أرجوان !!

وسخ الدراهم والدولار

#الدعم_السريع_منظمة_إرهابية

تبيان توفيق الماحي أكد