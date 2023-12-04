تبيان توفيق: يقولون لا عزاء للعملاء !!





من يقول ذلك ؟ لايعلم سوالٍف الحارات والبٍكيات ومضارب السرادق ،، الخبر اليقين يقول بأن هنالك ألف خيمةً منصوبه لفلول قحط المنكوبه هُم الآن مجتمعون حزينون ،، متفرقون حزينون يشعرون باليأس والقحط والفجيعه وقٍلة الحيله وجوههم تقول ذلك ،، كلماتهم تقول ذلك ،، ضعفهم يقول ذلك ،، كل شيء بائن في وجه أي خائنُ منهم ينطٍق ويقول بأنهم فقدوا كبشاً عظيم لا عظم الله أجره !!

من يريد أن يُعزي أهل المفقود المفجوعيين عليه أن يذهب إلى منصات قيادات قوى الحريه والتغير المركزي سيجد بأن للعملاء عزاءُ إفترشوا عليه بساطاً من السودان إلى أصقاع البلاد العربية والعجميه ،، هُم مجتمعون يبكون ويسكلبون ويسكبون دموعهم على ما أصابهم من جلل !!

#قحط_تبكي على كًلى المضاجع والبارات !!

#قحط_تبكي على إنكسار مشروع الخًمارات !!

زماااان وجدي صالح قاليكم باروا البكيات حتلقوا الشمارات والمعلومات ،،

البركة في الأيادي العامله

تبيان توفيق الماحي أكد