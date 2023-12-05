تبيان توفيق: أهالي قبائل الدعم السريع أوقفوا أبنائكم وكفوهم من هذه التهلكة الغبية !!





عندما بدأ غزو مليشيا الدعم السريع خرج قائدهم فقال غايتنا إعتقال البرهان فتصدى لهم أبطال القياده العامه فأقعدوا مسعاهم ثم قالوا نحن نحارب من أجل المدنية والديمقراطيه فقتلوا مئات المدنيين ووضعوا السلاح بوجه الشيوخ والاطفال والنساء

ثم قالوا نحن نحارب ضد الكيزان والفلول ثم تقذموا فقالوا نحن نقاتل ضد دولة سته وخمسين ،، كل هذا أخذ منهم آلآف الرجال وحصد أرواحهم بأعداد لايتوقعها الخيال ،، فشلوا في كل ماقالوه وأثبتوا بأنهم بلا هدف !! بالأمس القريب تقاتلت مليشيا الدعم السريع قتالاً شرساً فقتلوا بعضهم بعضا فهلك فيه مايزيد عن المئة شخص ليس من أجل قضيه بل من أجل #فرج_نويراوية !!

أهالي قبائل الدعم السريع أوقفوا أبنائكم وكفوهم من هذه التهلكة الغبية !!

تبيان توفيق الماحي أكد