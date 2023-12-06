مصطفى ميرغني: اضطريت أشتري بقيمة عالية جدا وبعت تلفون وتدينت في سبيل الحلال





في زول عرض لي اسبير كنت محتاج ليهو شديد

بقيمة زهيدة جدا

و سعرو في السوق هنا أضعافو ٤ مرات

لكن غلب على ظني انو الأول مسروق

فتركته

واضطريت أشتري بقيمة عالية جدا وبعت تلفون وتدينت في سبيل الحلال

كان نفسي تحدثني لعل بالفعل حقك ده ربنا حييسر ليك باقي أمورك كلها

لكن سبحان الله الأمور اتعقدت و عصلجت أكتر و أكتر .

و استفدت من ذلك انو ليس شرطا

؛عملك الصالح تجازى عليه في الدنيا

و ليس شرطا؛ أنك تركت الحرام ستتيسر لك بقية حاجاتك

فقد تزداد صعوبة و شدة

و ذلك ليعلم الله صدقك فيما فعلت

و الأصل في ذلك أن الدنيا دار بلاء و امتحان و الآخرة هي دار الجزاء

و هذا أيضا لا ينفي أن تجد بركة عملك الخير و تركك الحرام في شؤون حياتك الأخرى بصور مختلفة …

مصطفى ميرغني