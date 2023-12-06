🔴 الدينكا الحاكمين جنوب السودان بشوفوا ان حرب الخرطوم فرصة للتخلص من المقاتلين النوير





صديقي جنوبي كنت بتكلم معه حول مشاركة النوير ك مرتزقة في صفوف الدعم السريع باعداد كبيرة ، ذكر لي انو الدينكا الحاكمين الجنوب بشوفوا انو حرب الخرطوم فرصة للتخلص من المقاتلين النوير الشرسين

عشان كده حكومة الجنوب ما عملت تحقيق فقط تبرأت منهم مقابل صمت مخزي لحكومة السودان ، مليشيا التمرد استعانت بالمعارضيين لحكوماتهم في دول الجوار لانجاح انقلاب قحت والمليشيا والسيطرة على مركز الدولة السودانية، بعد ذلك المقابل هو أن تدعم المليشيا المجموعات ديا للسيطرة على الحكم في تشاد وجنوب السودان وافريقيا الوسطى والنيجر .

لمن يقول الجيش ضعيف الجيش حاليا بواجهة أكثر من 9 دول ومرتزقة ومجرمين ارهابين أجانب يجدون دعم مطلق من أحزاب سودانية عميله لكن تأكدوا وثقوا بالله ان النصر حليف القوات المسلحة.

بشير يعقوب