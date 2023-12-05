🔴 الاشتباكات تتجدد بين الجنوبيين والجنجويد الان في عدة مناطق من الخرطوم





تجددت الاشتباكات بين الجنوبيين والجنجويد الان في عدة مناطق في الخرطوم في مناطق الكلاكلة شرق ، شرق الأمل و الأندلس والدخينات من الكلاكلات وماندلا ومايو وقلب الأسد و بعض مواطني القبائل العربية ( مسيرية و رزيقات ) اهل الجنجويد بدأوا يهاجموا الجنوبيين في منازلهم. ،

تخريمة

عندهم زولهم زول كبير من الماهرية أهل حميدتي اولاد منصور اسمه العمدة صالح عيسى القباقي ، الزول دا الجيش قتله يوم امس و هسي دايرين يرموا موت عمدتهم دا في الجنوبيين بانهم وآراء قتله، الان الموت تقيل و سط الجنوبيين المواطنين الأبرياء، شغالين يحرقوهم احياء

.Jelhak Goud